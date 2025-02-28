Karadeniz’de müthiş galibiyet serisi! Trabzonspor’un son 7 maçta bileği bükülmüyor

Trabzonspor, Akyazı'da rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bordo- Mavililer, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı son 7 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Fırtına, ligde sırasıyla Bodrum 1-0; Antalya'yı 5-0, Sivas'ı 4-0, Eyüp'ü 1-0, Gaziantep FK'yı 3-2'lik sonuçla mağlup ederken Türkiye Kupası'nda ise Alanya'yı 3-0; Rize'yi de 5-2 yendi. Karadeniz temsilcisi ayrıca evindeki son 7 maçta 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Ayrıca Trabzonspor, ligde kazandığı 32 puanın 27'sini iç sahada elde etti.

ATMACA AVCISI

Öte yandan kupadaki Çaykur Rizespor maçında 1 gol kaydeden Edin Visca ile de dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Türkiye'deki 14. sezonunu geçiren 35 yaşındaki futbolcu, Yeşil-Mavili takıma karşı 17 maçta oynama başarısı gösterdi. Bosna Hersekli yıldız bu maçlarda 6 gol ve 7 asistle 13 gole katkı sağladı. Ortaya çıkan bu istatistik sonrası Visca için "Atmaca Avcısı" yorumları yapıldı.