Derbi beklentileri karşılayamadı: Taraftar hayal kırıklığına uğradı!

Süper Lig'deki dev maç öncesi futbol olarak beklenti çok büyüktü. Ancak iki dev çınar, futbol olarak beklentileri karşılayamadı. Galatasaray- Fenerbahçe derbisi, 2014-2015 sezonundan bu yana ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı oldu. Galatasaray'ın gol beklentisi 0.12'ydi. Fenerbahçe'de ise bu rakam 1.53'tü. Cimbom, rakip ceza sahası içinde 7 kez, Kanarya ise 15 kez buluştu.

EN KRİTİK POZİSYON

Maçın en net pozisyonu 68. dakikada yaşandı. Djiku'nun kafa vuruşunda Muslera topu çizgide yakaladı.