Derbi için geri sayım! Son 63 lig maçında ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu

Süper Lig yarın dev bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmada güldü. İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu maçların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.