NBA All Star’da tarihe geçen smaç!

All-Star heyecanı dün de devam etti. San Francisco kentindeki Chase Center'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek; 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Mac McClung (Osceola Magic), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Stephon Castle (San Antonio Spurs) ve Andre Jackson Jr (Milwaukee Bucks) mücadele etti.

Castle ile birlikte finale kalan McClung, tüm smaçlarından 50 tam puan aldı. Araba üstünden olmak üzere fantastik smaçlar yapan McClung, yarışmanın galibi oldu. McClung, smaç yarışmasını üst üste 3. kez kazanan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti. 3 sayı yarışmasında Miami'den Tyler Herro mutlu sona ulaşırken yetenek yarışmasını ise Donovan Mitchell ve Evan Mobley'den oluşan Cavaliers Takımı kazandı.