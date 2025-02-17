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Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçti! Galatasaray ile puan farkı yine 3'e indi

Hafta içinde Anderlecht’i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’ya karşı da 3’lük tarife uyguladı. Kanarya’nın gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın attı. Konuk ekip Kasımpaşa’nın tek sayısı ise Fall’dan geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini kayıpsız geçti! Galatasaray ile puan farkı yine 3’e indi

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    Fenerbahçe Süper Lig'de Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenerek Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. 14'te Kasımpaşa hücumunda ceza sahası içerisinden Kevin Rodrigues'in şutu yandan dışarıya çıktı.

    19'da Winck, ters ayağıyla altıpasa bir orta yaptı. Nuno Da Costa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti. Fenerbahçe 21. dakikada En-Nesyri'nin şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 35'te Oğuz Aydın'ın vuruşunu Gianniotis kurtardı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51'de Tadic ile gole çok yaklaştı. Sırp yıldızın ceza sahası içinden yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. 1 dakika sonra Mert Hakan'ın asistinde Oğuz Aydın, ceza saha içinden ayağının içiyle yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

    62'de Winck'in ortasında Fall, kafa vuruşya topu ağlara yolladı: 2-1. 64'te En-Nesyri'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu çıkardı. 71'de En Nesyri'nin aşırtma vuruşunda top çizgiyi geçti, hakem gol kararı verdi: 3-1. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını da kayıpsız geçti.

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