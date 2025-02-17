Ezeli rakibi Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 104-81 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe maçın ilk yarısını da 58-40 önde tamamladı. Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Nigel Hayes, 30 dakikada 22 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle finale damgasını vurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakmadı. ING Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu. Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen Sarı-Lacivertli ve Siyah-Beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.