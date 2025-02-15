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Dolmabahçe’de zorlu randevu: Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor

Süper Lig’in 24. haftasındaki zorlu maçta Beşiktaş, bugün 19.00’da Trabzonspor’u konuk edecek. Dolmabahçe’deki zorlu maçta Cihan Aydın düdük çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Dolmabahçe’de zorlu randevu: Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ediyor

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    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Siyah-Beyazlılar, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

    Bordo- Mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken 1 kez de puanları paylaştı. Saat 19.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Bir dönem Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşan Şenol Güneş, bugün Trabzonspor'un başında eski takımından puan ya da puanlar almaya çalışacak.

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