Dolmabahçe’de zorlu randevu: Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Siyah-Beyazlılar, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Bordo- Mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken 1 kez de puanları paylaştı. Saat 19.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Bir dönem Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşan Şenol Güneş, bugün Trabzonspor'un başında eski takımından puan ya da puanlar almaya çalışacak.