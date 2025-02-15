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Derbi öncesi flaş istatistik: Son 6 maçta Beşiktaş 7, Trabzonspor 12 gol attı

Beşiktaş son 6 Süper Lig maçında 7 gol attı. Bunların 5’i ilk yarılarda geldi. Ligdeki son 6 maçta 12 gol atan Bordo- Mavililer ise bunlardan 8’ini ikinci devrede kaydetmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Derbi öncesi flaş istatistik: Son 6 maçta Beşiktaş 7, Trabzonspor 12 gol attı

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    Tüpraş Stadyumu'ndaki derbi öncesi önemli bir istatistik göze çarptı. Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçta 7 gol atmayı başardı. Siyah-Beyazlılar bu gollerin 5'ini ilk yarılarda attı. Trabzonspor ise ligdeki son 6 karşılaşmasında 12 gol atarken bunların 8'ini ikinci devrede rakip ağlara göndermeyi başardı. Öte yandan Siyah-Beyazlılar ile Bordo- Mavililer, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte Siyah-Beyazlılar 193, Bordo- Mavililer de 159 gol attı.

    LİGDE 104. KARŞILAŞMA
    2. takım, ligde 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekibin 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole Trabzonspor 119 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısındaki Trabzon'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Kartal, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finalinde Fırtına'yı 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

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