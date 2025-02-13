Yeni transferiyle ilgili konuşan Mowlik EURO 2024’ten önce görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray'ın Fransız ekibi Lens'dan kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Frankowski'nin menajeri Mariusz Mowlik transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mowlik, "Galatasaray ile ilk kez Avrupa Şampiyonası sırasında bir araya geldik. Frankowski'nin onların sistemine, tarzına uygun bir profil olduğunu gördük. Ancak bunu kesinleştirmek mümkün olmadı. Bunun gerçekleşmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyordu"dedi. Mowlik, "Galatasaray büyük paralar ödüyor, bu yüzden her iki tarafın da mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi.