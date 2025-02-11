Beşiktaş’tan Alvyn Sanches hamlesi!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile ilgili sürpir bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında Sport1'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar İsviçre'nin Lausanne- Sport takımında forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Alvyn Sanches için teklif yaptı.



Haberin devamında "Lausanne- Sport, Sanches için Beşiktaş'tan 'yüksek tek haneli' milyon Euro bonservis talep etti" ifadelerine yer verildi. Bu rakamın 8 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Haberin detaylarında 21 yaşındaki futbolcunun transfer için kararsız olduğu da belirtildi.



Lausanne-Sport ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvyn Sanches, bu sezon merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve santrafor pozisyonlarında da görev yaptı ve takımına 26 maçta 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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