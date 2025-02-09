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Yeni görüşme talep ettiler: Beşiktaş'tan Ansu Fati'yi ikna çalışmaları!

Siyah-Beyazlılar, İspanyol devi Barcelona’dan ayrılmak istemeyen Ansu Fati’yi ikna etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kartal’da yönetim, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yeni görüşme talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Yeni görüşme talep ettiler: Beşiktaş’tan Ansu Fati’yi ikna çalışmaları!

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    Transfer sezonundaki sessizliğini Arroyo ile bozan Beşiktaş, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati için ısrarını sürdürüyor. Sport.es'in haberine göre Siyah-Beyazlı ekip, Ansu Fati konusunda vites yükseltti. Söz konusu haberde kanatta oynayabilecek bir hücum oyuncusuna ihtiyaç duyan Beşiktaş'ın, Barcelona'nın oyuncusunu ikna etme çabalarını iki katına çıkardığı ve futbolcudan 'evet' cevabı almak için İspanya'ya heyet yollayacağı iddia edildi.

    Ansu Fati, forma şansı bulamamasına rağmen devre arasında takımdan ayrılmak istemediğini açıklamıştı. Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar, 3 Şubat'ta Ansu Fati'yi kiralamak için Barcelona'ya teklifte bulunmuştu.

    Genç yıldız bu sezon İspanyol devinde yeteri kadar foruma şansı bulamadı. Bu sezon 8 maçta forma giyen Fati, gol ya da asist üretemedi. İspanyol oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

    10 KEZ MİLLİ OLDU
    Ansu Fati, 10 kez İspanya Milli Takım formasını giydi. 2 kez fileleri havalandırdı. İspanyol yldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Fati, sol kanat dışında 10 numara ve santrafor bölgesinde de forma giyebiliyor.

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