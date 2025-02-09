Tarihe geçen harcama: Transfere 66.3 milyon Euro giti

2018'de F.Bahçe'ye başkan olan Ali Koç, bu sezon transferde önemli isimlere imza attırdı. Mourinho ile yeni sayfa açan Sarı- Laciverliler 66.3 milyon Euro paraya harcayarak rekor limite ulaştı. En Nesyri'ye verilen 19.5 milyon Euro sezonun en yüksek bonservisi olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Sarı-Lacivertliler, transfere çok astronomik rakamlar harcıyor.

Geçen sezon ise 59.4 milyon Euro harcama ile 99 puan toplanan Süper Lig'de tarihe geçilse de mutlu sona ulaşılamamıştı. Bu sene ile geçen sezon arasında harcanan parada yaklaşık 7 milyon Euro fark var.

Koç ve yönetimi, F.Bahçe'nin başarılı olabilmesi için gece-gündüz çalışıyor. 2022-23 sezonunda ise Jorge Jesus'un başında olduğu Kanarya, 43.7 milyon Euro para harcamıştı. Geçmiş dönemlerde de ciddi bedeller ödenmişti. 2009-10'da 31.2 milyon Euro, 2011-12'de 35.3 milyon Euro, 2012-13'te 33.9 milyon Euro ve 2015-16 sezonunda ise 42.6 milyon Euro harcandı.