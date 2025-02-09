Jonas Boldt Beşiktaş’ın teklifini reddetti

Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevi için yeni bir iddia gündeme geldi. Alman medyasından Sky Sports'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın son olarak Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da sportif direktörlük yapan Jonas Boldt'a teklif yaptığı belirtildi. Kariyerine Bayer Leverkusen'de scout olarak başlayan Boldt sonrasında Alman ekibinde farklı görevlerde yer aldı. Leverkusen'den 2019'da ayrılan ve sonrasında Hamburg'da 5 yıl çalışan Boldt'un Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verdiği aktarıldı. Siyah-Beyazlılar, bu görev için başka arayışlara başladı.

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