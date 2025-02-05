Fener’in Candido planı! Kanarya iki isme gelen teklifler sonrası Bragantino’nun yıldızını listesine ekledi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe takımdan ayrılabilecek oyuncuların yerine de alternatif aramayı sürdürüyor. Çağlar Ve Djiku'ya gelen teklifler sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler rotasını Brezilya'ya çevirdi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Kanarya'nın Bragantino'da forma giyen Luan Candido'yu listesine eklediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in hem sol bek hem de stoperde görev yapabilen Brezilyalı oyuncu için temaslara başladığı da gelen haberler arasında.

Sarı- Lacivertliler'in sol bek bölgesine ekstra bir oyuncu almamak için böyle bir isme yöneldiği de belirtiliyor. Takımıyla 2026 yılına kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda 53 maça çıktı. 1.87 boyundaki Candido söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 6 milyon Euro piyasa değeri bulunan Sambacı'nın Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

4 GOLE KATKI

Geride kalan sezonda Bragantino formasıyla 53 maça çıkan Luan Candido 3 gol, 1 asiste imza attı.