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Kartal’a genç Viking! Siyah-Beyazlılar'ın yeni scout şefinden Kvistgaarden hamlesi

Kara Kartal’ın yeni scout şefi John Vik’ten Solskjaer’e Mathias Kvistgaarden önerisi. Genç Danimarkalı forvetin oyun stili Beşiktaş’ın eski kanat oyuncusu Filip Holosko’ya benziyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Kartal’a genç Viking! Siyah-Beyazlılar’ın yeni scout şefinden Kvistgaarden hamlesi

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    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalara hız verdi. Serdal Adalı takıma forvet takviyesi yapmak isterken sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Kartal'ın yeni scout şefi John Vik'in, Mathias Kvistgaarden'i Solskjaer'e önerdiği öne sürülüyor. 22 yaşındaki ismin piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncunun Danimarka Ligi Bröndby ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi var.

    Bröndby'de bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Danimarkalı golcü, 14 gol attı ve 5 asist yaptı. İnanılmaz bir arka direk golcüsü olan Mathias Kvistgaarden, oyun stili ve çapraz koşularıyla Kartal'ın eski kanat oyuncusu Filip Holosko'yu andırıyor. Geçtiğimiz yaz kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulunan 1.74'lük forvet "Yıllardır Bröndby'de olmaktan mutluyum. Ama artık farklı bir şey denemek istiyorum. Planım bu şekilde. Hayalim tabii ki 5 büyük ligden birine gitmek ama bu biraz da oyun tarzıyla ilgili" demişti.

    İnan��lmaz bir arka direk golcüsü olan Kvistgaarden, oyun stili ve çapraz koşularıyla Kartal'ın eski oyuncusu Holosko'yu andırıyor.

    BAKHTIYOR İÇİN VALLADOLID İDDİASI
    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Valladolid'in Bakhtiyor Zaynutdinov'u kiralık olarak kadroya katmak istediği iddia edildi.

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