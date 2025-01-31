Trabzonspor Basın Sorumlusu Gözde Atasoy açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy açıklamalarda bulundu. Atasoy, "Benim için en unutulmaz an, tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği şampiyonluk kutlamalarımızdır. 45 bin taraftarımızla birlikte o unutulmaz günü yaşamak paha biçilemezdi" dedi.

Atasoy, "Bu sevinçleri yeniden yaşamak en büyük arzum. Bu yönetimle ve sonrasında, her zaman, hem sahada, hem de ekonomik anlamda hep zirvede olmak için sağlam adımlarla yol aldığımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

YENİDEN YAŞANMALI

Gözde Atasoy, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yeniden yaşanmasını istiyor.