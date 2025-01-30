Wolves’tan çifte kanca

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de yayın yapan V+TVI TV kanalının haberine göre; Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi. Bu arada Transfermarkt, Wolverhamptwon'un Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğunu ancak Siyah- Beyazlı kulübün bunu kabul etmediğini takipçilerine duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN