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Wolves’tan çifte kanca

Vitar Pereira’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Premier Lig ekbiinin Rafa Silva için ilgi mektubu göndereceği öğrenildi. Ada ekibinni ayrıca Immobile için Beşiktaş’a 6 aylık kiralama teklifi yaptığı öne üsrüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025
Wolves’tan çifte kanca

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    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'de yayın yapan V+TVI TV kanalının haberine göre; Teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın üstlendiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz takımının Beşiktaş'a Rafa Silva için ilgi mektubu göndererek taleplerini öğrenmek istediği, şartların uygun olması durumunda gelecek günlerde teklif yapacağı belirtildi. Bu arada Transfermarkt, Wolverhamptwon'un Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğunu ancak Siyah- Beyazlı kulübün bunu kabul etmediğini takipçilerine duyurdu.

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