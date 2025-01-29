Sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund

Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da sezon başında 10 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Elias Jelert de derde derman olmadı... Sportbladet'in haberine göre; Galatasaray, İsveç'in Hammarby kulübünde forma giyen Hampus Skoglund için kulübüyle temasa geçti... Sarı-Kırmızılılar'ın Hammarby'ye 4.4 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğunu ilettiği, teklifin resmileşmesi halinde Hammarby'nin 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceği belirtildi.

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