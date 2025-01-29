Pereira’nın gözü Ox’ta

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımda kalmasını istediği isimlerden biri olan Alex Oxlade- Chamberlain ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, "Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira kadro dışı kalan Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın yerine, Alex Oxlade-Chamberlain'i istiyor. Pereira, Ox'un çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı etkilenmiş durumda" ifadelerini kullanıldı. Öte yandan Chamberlain'in nişanlısının İngiltere'de olmasından dolayı oyuncunun Ada'ya dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Beşiktaş ile bu sezon 6 maçta sahaya çıkan ve 1 gol kaydeden 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun Siyah- Beyazlı takımla 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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