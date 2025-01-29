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Fenerbahçe'de sıra sol beke geldi: Hedef El Hadji Malick Diouf

Sarı-Lacivertliler Slavia Prag forması giyen Senegalli futbolcu için Çekya ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Kanarya’nın ilgilendiği 20 yaşındaki yıldızı Brighton da transfer etmek istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Fenerbahçe’de sıra sol beke geldi: Hedef El Hadji Malick Diouf

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    Stoper bölgesini önce Aston Villa'dan Diego Carlos'u ardından da PSG'den Milan Skriniar'ı kiralayarak güçlendiren Fenerbahçe 10 numara için de Anderson Talisca'yı transfer etmişti. Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Sarı-Lacivertliler'in şimdiki hedefi ise sol bek. Kanarya'nın bu bölge için listesinde bulunan oyunculardan El Hadji Malick Diouf için Slavia Prag ille temasa geçtiği ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği 20 yaşındaki yıldız için Çekya kulübü ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Sol bekin yanı sıra sol açıkta da forma giyebilen Senagalli futbolcuya Premier Lig takımladan Brighton'ın da talip olduğu ve Prag ekibiyle temaslarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Bu sezon çıktığı 29 maçta 6 gol, 3 asist kaydeden Diouf'un kontratı 2028 yılında sona erecek.

    16 MİLYON EURO DEĞERİ VAR
    Çekya ekibinde bu sezon etkili bir performans ortaya konan Senegalli futbolcuya güncel verilere göre 16 milyon Euro değer biçiliyor.

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