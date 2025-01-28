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Edvardsen iddiası! Beşiktaş forvet transferi için düğmeye bastı

Siyah-Beyazlılar’ın Go Ahead Eagles’ta forma giyen 29 yaşındaki İsveçli santrfor Victor Edvardsen ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Edvardsen iddiası! Beşiktaş forvet transferi için düğmeye bastı

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    Kadrosuna bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş için İsveç basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. FotbollDirekt'te yer alan habere göre Beşiktaş, Hollanda Eredivisie ekibi Go Ahead Eagles'ta forma giyen 29 yaşındaki İsveçli santrfor Victor Edvardsen ile yakından ilgileniyor.

    Haberin detaylarında Edvardsen'i çok beğenen Solskjaer'in yardımcısı Erling Moe'nun oyuncuyu Molde'ye de transfer etmek istediği aktarıldı.

    8 GOLE KATI SAĞLADI
    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için ilerleyen günlerde bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Bu sezon Hollanda temsilcisiyle 22 maçta 1695 dakika süre alan Edvardsen söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Go Ahead Eagles'ta 2026'ya kadar kontratı bulunan golcü ismin 900 bin Euro'luk piyasa değeri var.

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