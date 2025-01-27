Trabzonspor’dan Soumaila Diabate hamlesi!

Geleceğe yönelik yıldız adaylarını tarayan Trabzonspor gözlemcilerinin radarına son olarak Soumaila Diabate girdi. Afrika basınına göre 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, Bundesliga ekibi Wolfsburg ile Trabzonspor'un ilgisini çekti.

Salzburg'tan sezon başında Avusturya 6. Lig ekibi Blau Weiss Linz'e kiralanan Soumaila Diabate oyun tarzı ve fiziğiyle dünya yıldızı N'Golo Kante'ye benzetiliyor.

Haberde geçtiğimiz yaz Rapid Vien'e giden vatandaşı Mamadou Sangare gibi Soumaïla Diabate'nin de forma şansı bulmakta zorlandığı Salzburg'tan ayrılabileceği ifade ediliyor. Güncel verilere göre 1 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Diabate'nin Salzburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.