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Skriniar’ı Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom rotayı Fransız stopere çevirdi

Galatasaray, Skriniar’ı Fenerbahçe’ye kaptırınca yeni plan devreye girdi. Cimbom’un değeri 30 milyon Euro olan stoper Axel Disasi için Chelsea’ye kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Skriniar’ı Fenerbahçe’ye kaptıran Cimbom rotayı Fransız stopere çevirdi

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    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar savunmaya yapılacak takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Cimbom'un Chelsea forması giyen 26 yaşındaki futbolcu Axel Disasi için Londra ekibine teklif yapacağı iddia ediliyor. Orijinal mevkisi stoper olan Fransız futbolcu, sağ bekte de forma giyebiliyor. Chelsea'de bu sezon 17 maçta süre bulan 26 yaşındaki yıldız, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Disasi'nin Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 1.91'lik savunmacı güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Disasi'nin transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın savunma hattındaki eksikliklerinin giderileceği ve şampiyonluk yolundaki iddiasının güçleneceği düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin teknik patronu Maresca, ara transfer döneminde Disasi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin "Ocak ayındayız ve her şey olabilir" demişti.

    KIRMIZI ALARM
    G.Saray'da savunma kırmızı alarm veriyor. Gol yeme sıkıntısı gün geçtikçe artıyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 30 maçta 47 gol yedi ve 1.56 ortalama yakaladı. Geçen sezon 56 maçta 47 gol yiyen Aslan'ın, ortalaması ise 0.98 idi. 2022-23 döneminde 39 maçta yenilen 32 gol, 0.82 ortalama ile son 3 yılın zirvesinde yer aldı.

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