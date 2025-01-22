PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor'da ibre Ikone’ye döndü

Bordo-Mavililer uzun zamandır gündeminde olan Zubkov’un transferi için istediği şartları oluşturamayınca Fransız oyuncu Ikone için Fiorentina’ya resmi teklif yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Trabzonspor’da ibre Ikone’ye döndü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Forvet hattına sürpriz bir şekilde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan transferini gerçekleştiren Bordo-Mavililer, sağ kanat transferi için ise uzun zamandır Ukraynalı Zubkov için bastırıyordu. Ancak aynı kulüpten transfer edilen Sikan'a rağmen Zubkov için uygun transfer şartları oluşturulamadı. Bu gelişme üzerine alternatif arayışlarına giren Trabzonspor, Fiorentina'da mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen Jonathan Ikone'ye teklifte bulundu.

    IKONE'NİN KARARI BEKLENİYOR
    İtalyan ekibi ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ikone için birçok takımın Fiorentina'nın kapısını çaldığı ancak en istekli kulübün Trabzonspor olduğu vurgulandı. Bu sezon 23 maça çıkıp 4 gol 1 asistlik katkı sağlayan ancak son dönemde forma şansı bulmakta zorluk yaşayan 26 yaşındaki Ikone'nin gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve bir karar aşamasında olduğu öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek
    PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler