Trabzonspor’da ibre Ikone’ye döndü

Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Forvet hattına sürpriz bir şekilde Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan transferini gerçekleştiren Bordo-Mavililer, sağ kanat transferi için ise uzun zamandır Ukraynalı Zubkov için bastırıyordu. Ancak aynı kulüpten transfer edilen Sikan'a rağmen Zubkov için uygun transfer şartları oluşturulamadı. Bu gelişme üzerine alternatif arayışlarına giren Trabzonspor, Fiorentina'da mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen Jonathan Ikone'ye teklifte bulundu.

IKONE'NİN KARARI BEKLENİYOR

İtalyan ekibi ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ikone için birçok takımın Fiorentina'nın kapısını çaldığı ancak en istekli kulübün Trabzonspor olduğu vurgulandı. Bu sezon 23 maça çıkıp 4 gol 1 asistlik katkı sağlayan ancak son dönemde forma şansı bulmakta zorluk yaşayan 26 yaşındaki Ikone'nin gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve bir karar aşamasında olduğu öğrenildi.