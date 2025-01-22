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Trabzonspor evinde zorlu rakipleri geçti

Trabzonspor, bu sezon sahasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Ligde evindeki 10 maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, iç saha sıralamasında 3. sırada yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Trabzonspor evinde zorlu rakipleri geçti

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    Bordo-Mavililer, bu sezon sahasında aldığı sonuçlarla güldü. Ligde evinde 10 maça çıkan Trabzonspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Tüm galibiyetlerini Papara Park'ta alan Karadeniz ekibi, iç saha sıralamasında 3. deplasmanda ise 18. sırada yer alıyor. Trabzonspor, son 3 maçta kupada Alanyaspor'u 3-0, ligde ise Antalyaspor'u 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 yenerek rakip filelere toplam 12 gol gönderdi. Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12'de yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla almıştı.

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