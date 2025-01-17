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Beşiktaş'ın yeni gözdesi Serginho! Yıldız futbolcunun kulübünden açıklama geldi

Viborg Sportif Direktörü Mads Agesen Beşiktaş’ın ilgilendiği Serginho için “Serginho’nun Viborg’dan daha büyük kulüplerin listelerinde yer alması beni şaşırtmaz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Beşiktaş’ın yeni gözdesi Serginho! Yıldız futbolcunun kulübünden açıklama geldi

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    Beşiktaş'ın Danimarka ekibi Viborg'da forma giyen Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Serginho ile ilgilenmesi sonrası kulüpten açıklama geldi. Viborg Sportif Direktörü Mads Agesen, Serginho ile ilgili, "Söylentiler çıktığında çok fazla yorum yapmamayı tercih ederim, ancak Serginho'nun Viborg'dan daha büyük kulüplerin listelerinde yer alması beni şaşırtmaz" diye konuştu.

    Serginho'nun Danimarka'nın en iyi kanat oyuncularından biri olduğunu söyleyen Agesen, oyuncunun geleceğiyle ilgili de "Menajeri ile hem kısa hem de uzun vadeli planlar konusunda iyi bir diyaloğum var. Hiç kimsenin öngörmediği bazı olasılıklar ortaya çıkabilir. Transfer dönemi devam ettiği sürece ona odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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