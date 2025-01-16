Trabzonspor’da Trezeguet gitti gidiyor

Trabzonspor'un sezon başında Al Rayyan'a kiraladığı Mısırlı yıldız Trezeguet'nin, sezon sonunda eski takımı Al Ahly'ye transfer olacağı iddia edildi. Mısır medyasına göre Trabzonspor, Al Ahly ile 1.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaştı. Trabzonspor'un 2022 yazında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Trezeguet'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak oyuncunun şu an kiralık olarak formasını giydiği Al Rayyan'ın da sezon sonu için Trezeguet'in bonservisini alma konusunda bir düşüncesi var.

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