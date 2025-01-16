Galatasaray yönetimi forvet transferinde rotasını Ligue 1’e çevirdi

Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Transfer için rotayı Fransa'ya kıran Aslan, Lyon'un Gürcü santrforu Georges Mikautadze, Rennes'in Cezayirli forveti Amine Gouri ve Marsilya'nın Fransız golcüsü Elye Wahi için tekliflerini kulüplere ilettiği öğrenildi.

FARK 3 MİLYON EURO

Aslan'ın Lyon ile bonservis konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduğu ancak yüksek yıllık ücreti nedeniyle 24 yaşındaki Mikautadze'nin transferinin diğer iki isme göre gerçekleşmesinin daha zor olduğu ifade ediliyor. 24 yaşındaki Gouri için de Rennes'e 15 milyon Euro öneren yönetimin 18 milyon Euro isteyen Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

22 yaşındaki Elye Wahi için de Marsilya'ya teklifini ileten Sarı-Kırmızılı kurmayların Fransız ekibinin istediği 20 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon maddesini aşağıya çekmek için temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın bu 3 isimden birini kadrosuna katması bekleniyor.

Aslan 3 isim için de şartları zorluyor. 3 takım ile de görüşmelerin sürdürdüğü ve bu 3 yıldızdan birinin sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giymesi bekleniyor.