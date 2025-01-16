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Galatasaray ile NGN arasında sponsorluk anlaşması!

Yelkencioğlu, “Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor. Formamızda yer kalmadı” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Galatasaray ile NGN arasında sponsorluk anlaşması!

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    Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Yelkencioğlu, ""En son koltuk altına bir sponsorluk almıştık. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor. Sürekli üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağız. Formamızda yer kalmadı. Başka sponsorları bekliyoruz. Başka branşlarımız var. Onlar da bizim için çok kıymetli" dedi. Yelkencioğlu transfer için ise "Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transfer yapacağız. Takımımıza katkı yapacak oyuncular gelecektir. Sponsorluklar artarsa, alacağımız oyuncuların kalitesi de artar" diye konuştu.

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