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Fenerbahçe Kelly için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Kanarya, Eintracht Frankfurtlu Tuta ve Newcastle forması giyen Kelly için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Fenerbahçe Kelly için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı!

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    Yaz transfer sezonunda 49.6 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, kış transferinde de önemli bir meblağı kasasından çıkartacakmış gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda stoper transferi için çalışmaları sürdürüyor. Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı stoper Tuta'yı renklerine katmak için günleri sayıyor. Oyuncuyla anlaşma sağlayan F.Bahçe'nin bu transfer için 15 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.

    13 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
    Sarı-Lacivertliler'in bir başka hedefi ise Newcastle'da top koşturan Lloyd Kelly... Kanarya, 26 yaşındaki İngiliz yıldız için kulübüne 15 milyon Euro'luk transfer teklifinde bulundu. Futbol kariyerine Bristol City'nin altyapısında başlayan Kelly, sonrasında Bournemouth ve Newcastle United formalarını giydi. Sarı Kanarya'nın transfer etmek istediği Kelly, bu sezon 13 maçta süre alırken 1 asist yaptı.

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