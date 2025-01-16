Fenerbahçe kafa golleriyle eski sezon istatistiklerini yakaladı

Bu sezon takıma Faslı yıldız En-Nesyri'nin de katılmasıyla birlikte kafa gollerinde etkili olan Fenerbahçe, Süper Lig'de bulduğu 7 kafa golüyle geçtiğimiz sezonun istatistiğini yakaladı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, 38 haftada toplam 7 kafa bulmuştu. Bu sezon takıma Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte duran toplarda daha etkili bir ekip haline gelen Fenerbahçe, Faslı yıldızı En-Nesyri'den de bu anlamda çok verim alıyor.

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