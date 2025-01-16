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Fenerbahçe Beko son sürat

Euroleague’deki temsilcimiz güçlü rakibi Kızılyıldız’ı deplasmanda devirdi. Son 3 maçı kazanan Kanarya iddiasını iyice ortaya koydu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Fenerbahçe Beko son sürat

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    Fenerbahçe Beko tırmanışa geçti. Euroleague'deki başarılı temsilcimiz Kızılyıldız'ı deplasmanda 96-91 yenerek iddiasını ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla geçerken bu periyot evsahibi takımın 24-21 üstünlüğüyle sona erdi. Ancak 2. periyotta bambaşka bir kimliğe bürünen Kanarya devreyi 49-43 önde tamamladı. 3. periyotta Nicolo Melli'nin sayılarıyla farkı daha da artıran Fenerbahçe bu periyodu da 70-61 önde geçti. Oyunun final bölümünde de üstünlüğünü koruyan F.Bahçe rakibini 96-91mağlup etmeyi başardı.

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