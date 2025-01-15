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Fenerbahçe'ye sambacı stoper: Lucas Silva Melo (Tuta)

Kanarya, sağ stoper Lucas Silva Melo (Tuta) için Frankfurt ile bonuslar hariç 15 milyon Euro’ya anlaştı. Sarı-Lacivertliler’in 25 yaşındaki Brezilya’yı resmen açıklaması bekleniyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Fenerbahçe’ye sambacı stoper: Lucas Silva Melo Tuta

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir futbolcuyu bitirmek üzere... Kanarya, deneyimli sağ stoper Lucas Silva Melo için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'la bonuslar hariç 15 milyon Euro'ya anlaştı. Fener'in oyuncunun temsilcisi ile görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Sarı-Lacivertliler'in futbolcuyla da kısa süre içinde anlaşıp transferi açıklayacağı ifade ediliyor. Lucas Silva Melo, Tuta adını Brezilyalı eski futbolcu Moacir Bastos'a (Tuta) olan görsel benzerliği nedeniyle aldı.

    AVRUPA MAÇLARINDA OYNADI
    Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 25 yaşındaki isim, kariyerine ise Sao Paulo altyapısında başladı. 2018-2019 sezonunda Sao Paulo U20 takımından 1.80 milyon Euro bonservis bedeliyle Frankfurt takımına transfer olan Tuta, 2019-20 sezonunu ise Belçika'nın Kortrijk takımında kiralık olarak geçirdi. 2019-2020 sezonunda Bundesliga ekibine geri dönen Lucas Silva Melo, Frankfurt kariyerinde toplam 165 karşılaşmaya çıktı. Ve oynadığı maçlarda da 9 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. 2026 yazına kadar sözleşmesi olan Sambacı'nın 7 Şampiyonlar Ligi; 6 Konferans Ligi ve 16 Avrupa Ligi maçı var.

    GERİ SAYIM BAŞLASIN!
    Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler'de tüm gözler Brezilyalı futbolcuya çevrildi. Fenerbahçe, tüm pürüzleri bitirdikten sonra yeni transferini resmen açıklayacak.

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