TFF’den harcama limiti düzenlemesi: Sapma payı kaldırıldı

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapma payını iptal etti. 2024/2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren yürürlüğe girmek üzere kulüplerin harcama limitlerini aşması artık mümkün olmayacak.

Talimatnameye eklenen Geçici Madde 25 ile bu düzenleme resmileştirildi. Yapılan açıklamada, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren, Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmıştır" dendi.