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TFF'den harcama limiti düzenlemesi: Sapma payı kaldırıldı

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişiklikle, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapma payını kaldırdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
TFF’den harcama limiti düzenlemesi: Sapma payı kaldırıldı

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    TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapma payını iptal etti. 2024/2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren yürürlüğe girmek üzere kulüplerin harcama limitlerini aşması artık mümkün olmayacak.

    Talimatnameye eklenen Geçici Madde 25 ile bu düzenleme resmileştirildi. Yapılan açıklamada, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren, Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmıştır" dendi.

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