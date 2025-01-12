Son aday Vasquez! Stoper transferine yönelen Fenerbahçe listeye 1 yıldız ismi daha ekledi

Becao ve Oosterwolde sakatlanarak sezonu kapatırken Samet'in de etkisiz oyunu Fenerbahçe'de stoper harekatını başlatmıştı. Savunmaya takviye yapacak Kanarya'da birçok isim gündeme gelmişti...

Kevin Danso; Diego Carlos ve Jhon Lucumi Sarı-Lacivertliler'in transfer listesindeki futbolcular arasında yer alıyor. Listeye giren son adayın ise Johan Vasquez'in olduğu öne sürüldü. İtalyan basını; Sarı-Lacivertliler'in Genoa forması giyen Meksikalı stoperle ilgilendiğini iddia etti. Haberde; henüz bir teklif yapılmadığı fakat Genoa'ya oyuncunun şartlarının sorulduğu ifade ediliyor. 26 yaşındaki futbolcu asıl bölgesi stoper olmasına rağmen sol bekte de oynayabiliyor.

Bu sezon Genoa formasıyla 19 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncunun gol veya asisti bulunmuyor. 1.85'lik defans, 29 kez milli olurken 1 kez gol sevinci yaşadı. Johan Vasquez, kariyerinde Cremonese; Pumas, Monterrey, Cimarrones ve Poblado gibi takımların da formasını giydi. Meksikalı stoper için İtalyan ve Alman kulüplerinin de pusuda beklediği biliniyor. Cagliari ve Verona'nın başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında. Alman Ligi'nin köklü kulüplerinden Stuttgart ve Augsburg'un da tecrübeli stoper Vazquez için ara transferde hamle yapacağı konuşuluyor.