PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'da Amine Gouiri iddiası

Fransız medyası, Galatasaray’ın Rennes’in 24 yaşındaki yıldızı ile ilgilendiğini yazdı. Amine Gouiri için Leipzig ve Bayer Leverkusen’in de devrede olduğu vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Galatasaray’da Amine Gouiri iddiası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Lyon'un yıldızı Mikautadze için girişimlerini sürdüren Galatasaray ile ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Fransa Ligi'nde forma giyen başka bir hücum oyuncusunun peşine düştüğü iddia edildi. Fransız medyasındaki haberlere göre; Galatasaray, Rennes'de forma giyen Amine Gouiri'yi istiyor. Genç oyuncu ile Leipzig ve Leverkusen'in de ilgilendiği belirtildi. Rennes'nin 2022 yazında 28 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gouiri'nin transferi için Galatasaray'ın Fransız ekibini ikna etmesinin kolay olmayacağı yorumu yapıldı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
    Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış
    Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
    MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...
    Esad rejiminin kanlı izleri: Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası gün yüzüne çıktı
    Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
    Stoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCU
    ABD Kongre binasında palalı saldırı alarmı: Şüpheli gözaltına alındı
    Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in şüpheli ölümü! Baba konuştu: Oğlum infaz edildi
    Los Angeles alevlere teslim! 33 bin kişiye tahliye emri
    Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
    İsrail’den ilhak haritası! 3000 yıllık hezeyan: Biladü’ş-Şam hayali
    PKK’lı Duran Kalkan’dan Selahattin Erdem mahlasıyla sabotaj! İmralı’ya Silah bırakmayız mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok
    Batı Trakya’da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı