Galatasaray’da Amine Gouiri iddiası

Lyon'un yıldızı Mikautadze için girişimlerini sürdüren Galatasaray ile ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Fransa Ligi'nde forma giyen başka bir hücum oyuncusunun peşine düştüğü iddia edildi. Fransız medyasındaki haberlere göre; Galatasaray, Rennes'de forma giyen Amine Gouiri'yi istiyor. Genç oyuncu ile Leipzig ve Leverkusen'in de ilgilendiği belirtildi. Rennes'nin 2022 yazında 28 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Gouiri'nin transferi için Galatasaray'ın Fransız ekibini ikna etmesinin kolay olmayacağı yorumu yapıldı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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