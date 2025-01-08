Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 yıl aradan sonra şampiyonluk peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk maçında Alanyaspor'u ağırlayacak Bordo- Mavililer, bugüne dek kupada 16 kez final oynarken 9 kez mutlu sona ulaştı. En son 2019-2020 sezonunda bugünki rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek kupayı kazanan Fırtına, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. Geçen sezon da finale çıkan Trabzonspor, Beşiktaş'a 3-2 yenilerek 10. kez kupayı müzesine götürme fırsatını değerlendirememişti.

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