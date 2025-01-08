Medİna iddiası: Fenerbahçe sol bek için rotayı Güney Amerika’ya çevirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir girişimde bulundu. Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'de forma giyen 20 yaşındaki Yaimar Medina'yı gündemine aldı. Haberde, genç oyuncu ile Bayer Leverkusen, Genk ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edilirken, 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için kulübünün sonraki satıştan pay ve bonus maddelerine önem verdiği kaydedildi. Genç sol bek geride kalan sezonda takımıyla 36 maça çıktı. Medina söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Duran topları etkili kullanmasıyla ön plana çıkan Medina kaydettiği 5 golün 3'ünü frikikten attı. Ekvador U23 Milli Takımı ile de 4 maça çıkan genç futbolcunun 3 golü bulunuyor.

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