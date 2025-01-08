PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Medİna iddiası: Fenerbahçe sol bek için rotayı Güney Amerika'ya çevirdi

Belçika basını, Sarı-Lacivertliler’in Ekvador ekibi Independiente del Valle’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek Yaimar Medina’yı gündemine aldığını öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Medİna iddiası: Fenerbahçe sol bek için rotayı Güney Amerika’ya çevirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için sürpriz bir girişimde bulundu. Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; Fenerbahçe, Ekvador ekibi Independiente del Valle'de forma giyen 20 yaşındaki Yaimar Medina'yı gündemine aldı. Haberde, genç oyuncu ile Bayer Leverkusen, Genk ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edilirken, 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için kulübünün sonraki satıştan pay ve bonus maddelerine önem verdiği kaydedildi. Genç sol bek geride kalan sezonda takımıyla 36 maça çıktı. Medina söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Duran topları etkili kullanmasıyla ön plana çıkan Medina kaydettiği 5 golün 3'ünü frikikten attı. Ekvador U23 Milli Takımı ile de 4 maça çıkan genç futbolcunun 3 golü bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi