Hedef ilk maça 3 imza! Trabzonspor Sivasspor maçına yeni bir kadro ile çıkmak istiyor

Sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, ikinci yarıya çok farklı bir başlangıç yapmak ve üst sıralara doğru yeniden tırmanışa geçmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Bordo- Mavili takımda yenilenme planları dahilinde ilk 11'de direkt oynayacak en az 3 isim transfer edilecek. Bu mevkiler ise stoper, merkez orta saha ve sağ kanat olarak belirlendi. 13 Ocak tarihinde resmi transfer sezonunun başlamasıyla birlikte ilk imzaları attırmayı amaçlayan Karadeniz Fırtınası, 20 Ocak'ta Sivasspor maçına yeni kadrosu ile çıkmak istiyor. Trabzonspor'da transfer çalışmaları kapsamında imzaya en yakın isimler ise Brezilyalı stoper Adryelson ve sağ kanat oyuncusu Junior Santos.

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