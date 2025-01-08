Fener’e çifte müjde: Oğuz Aydın ve Saint Maximin takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin dün yaptığı antrenmana sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 haftadır takımdan ayrı kalan Oğuz Aydın da katıldı. Yıldız futbolcu hırslı tavırlarıyla dikkat çekti. Dünkü idmanda sakatlığı nedeniyle Hatay maçının kadrosunda yer almayan Saint Maximin de takımla çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe, çalışmalarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.