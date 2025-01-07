Ziraat Türkiye Kupası’nda son şampiyon Beşiktaş sahada!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Kupada son şampiyon Siyah-Beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra sakatlık riski bulunan Al Musrati de Sivas'a götürülmedi.