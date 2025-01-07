Youssef En-Nesyri: Çok kolay penaltı çalınıyor

F.Bahçe'nin nin sezon başında rekor bir ücretle kadrosuna kattığı En Nesyri "Bu bir ekip çalışması. Takımıma gol katkısında yardım edebildiğim için çok gururluyum" dedi. TV 100'e konuşan Faslı golcü "İlk dönemde çalışıyordum ama golle tanışamamıştım. Zaten bir tane atınca gerisi geliyor" diye konuştu.

"Mourinho ve yönetimin zaman zaman hakem kararlarıyla ilgili tepkileri oluyor. Bununla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna En-Nesyri "Bunların normal olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçı izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz. Türkiye'de penaltıların çok kolay çalındığını düşünüyorum. Bu durum sadece Mourinho'nun değil kimsenin hoşuna gitmez" diye yanıt verdi...