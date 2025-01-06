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18 yıl sonra aynı acı tablo! Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında da istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş, 18 yıl sonra aynı acı tablo ile yüzleşti. Ligin 18. haftasında 27 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, bu kötü performansı 2005- 2006 sezonunda Jean Tigana ile 26 puan toplayarak sergilemişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
18 yıl sonra aynı acı tablo! Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanında da istediği sonucu alamadı.

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    Trendyol Süper Lig'de rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında da istediği sonucu alamadı. Siyah-Beyazlılar, ligde son 9 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Ligin 18. haftası itibarıyla Kartal'ın 27 puanı bulunuyor. Lider G.Saray ile arasındaki puan farkı 20 olan Beşiktaş, zirve yarışından ise bir hayli uzaklaşmış durumda. Siyah-Beyazlılar böyle kötü bir tablo ile en son 18 yıl önce karşılaşmıştı. 2005-2006 yılının 18 haftalık bölümünde ise şimdiki durumundan 1 eksik 26 puan toplanmıştı. Kartal'ın o dönem başında Fransız teknik adam Jean Tigana vardı. Son derece zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta bu durum Siyah-Beyazlı taraftarlarda hayal kırıklığı yaratıyor... Kötü sonuçlar takımın motivasyonunu zayıflatırken Başkan Adalı'nın ne yapacağı camiada bekleniyor.

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