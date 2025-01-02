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Başakşehir’in gözü Lincoln’de

Turuncu-Lacivertliler, Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Brezilyalı futbolcu için teklif yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Başakşehir’in gözü Lincoln’de

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    Fenerbahçe'nin geçen sezon Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrıque, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Orjinal mevkisi 10 numara olmasına rağmen sol kanat ve sol bekte de forma giyebilen Brezilyalı futbolcu ile sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yıldız futbolcu ile ilgilendiği ve oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yapmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon Brezilya ekibinde 49 maça çıkan ve 5 gol, 4 asist ile oynayan 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek

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