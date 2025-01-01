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Yok artık daha neler! Galatasaray Avrupa devlerinin peşindeki yıldızla ilgileniyor

Galatasaray, sözleşmesinde sezon sonu 18 milyon Euro çıkış maddesi olan Enzo Millot ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Yok artık daha neler! Galatasaray Avrupa devlerinin peşindeki yıldızla ilgileniyor

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    Galatasaray yine büyük oynuyor... Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Sarı-Kırmızılılar, taraftarına yeniden bayram yaşatmak için kolları sıvadı. Cimbom, tüm Avrupa devlerinin radarında olan Stuttgart'ın yıldızı Enzo Millot için devreye girdi. Aslan, bu transferi sezon sonunda sonuçlandırmak istiyor. Çünkü, yıldız 10 numaranın sözleşmesinde 'Sezon sonunda 18 milyon Euro'ya' serbest kalır' maddesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 42 milyon Euro olan Fransız 10 numara, 22 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çekmeyi başardı.

    2028 YILINDA SONA ERİYOR
    Monaco altyapısından yetişen genç yıldız, 2021 yılında Fransız ekibinden Stuttgart'a 1.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Sonrasında ortaya koyduğu performansla değerini katladı. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada boy gösteren Enzo Millot, 8 gol atarken 5 asist yaptı. Asıl mevkisi 10 numara olan Millot, 8 numara ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Sol ayaklı yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor.

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