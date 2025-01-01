Trabzonspor’dan Krasnodar’ın Brezilyalı stoperi Tormena’ya hücum

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik adam, "Mutlaka bir, fırsat olursa da iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye yapmak olduğunu dile getirmişti. Karadeniz devi, daha önce de talip olduğu Vitor Tormena'yı listesine ekledi. Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi girişimler de başladı. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken Sambacı için Fırtına'nın kurmayları kararlı adımlar atıyor. Ancak Rus kulübü de şampiyonluğa giderken en değerli oyuncularından birisi olan Tormena'yı bırakmak istemiyor.

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