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Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon Beşiktaş'a teklif edildi

İngiliz ekibinin kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki sol bek Beşiktaş’a teklif edildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Reguilon’un transferine yeni gelecek teknik adamın karar vermesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Tottenham’ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon Beşiktaş’a teklif edildi

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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Menajerlerin, Tottenham'ın kadroda düşünmediği Sergio Reguilon'u Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin bu öneriye şu an cevap vermediği ve transferde kararı yeni gelecek teknik adama bırakmayı düşündüğü de gelen haberler arasında.

    2 MAÇTA OYNADI
    Son 3 sezonu kiralık olarak Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da geçiren 28 yaşındaki sol bekin de daha çok oynamak için Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Tottenham ile 2 maça çıkan deneyimli sol bekin Ada ekibiyle olan kontratı sezon sonunda sona erecek.

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