Orban’ın fiyatı 12 milyon Euro

Galatasaray'ın ilgilendiği Gift Orban için istenen teklif belli oldu. 22 yaşındaki futbolcu için Lyon'nun talep attığı teklif şaşırttı. L'Equipe'te yer alan habere göre: Lyon, Nijeryalı yıldız için 'bonuslar hariç' 12 milyon Euro teklif bekliyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcuyu Galatasaray dışında Alman ekiplerinden Stuttgart da transfer etmek istiyor. Yıldız futbolcunun piyasa değeri Kasım ayında 15 milyon Euro'ydu. Ancak Aralık ayında piyasa değeri düşen oyuncunun güncel piyasa değeri 10 Milyon Euro.

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