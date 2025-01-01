Galatasaray’ın B planı Giacomo Raspadori

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze ile görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom, Gürcü oyuncuyu transfer edemezse Napoli'nin İtalyan forvet arkası Giacomo Raspadori'ye yönelecek.

32 MİLYON EURO ÖDENDİ

İtalyan medyası, Galatasaray'ın İtalyan yıldızla masaya oturduğunu ve görüşmelerin başladığını sayfalarına taşıdı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Raspadori'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Raspadori 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İtalyan Milli Takımı'nda 36 kez görev alan İtalyan yıldız, 7 kez fileleri havalandırmayı başardı. Napoli'nin yıldızı Raspadori için şimdiye kadar 32 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.