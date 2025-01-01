PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'ın B planı Giacomo Raspadori

Lyon’un yıldızı Mikautadze ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Gürcü oyuncuda sonuç alamazsa Napoli’nin İtalyan starını transfer etmek istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Galatasaray’ın B planı Giacomo Raspadori

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze ile görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Cimbom, Gürcü oyuncuyu transfer edemezse Napoli'nin İtalyan forvet arkası Giacomo Raspadori'ye yönelecek.

    32 MİLYON EURO ÖDENDİ
    İtalyan medyası, Galatasaray'ın İtalyan yıldızla masaya oturduğunu ve görüşmelerin başladığını sayfalarına taşıdı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Raspadori'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen Raspadori 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İtalyan Milli Takımı'nda 36 kez görev alan İtalyan yıldız, 7 kez fileleri havalandırmayı başardı. Napoli'nin yıldızı Raspadori için şimdiye kadar 32 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Galata’da tarihi Gazze mitingi! İsrail vahşetine karşı dünya uyandırılacak
    TÜM GELİRLER ARTIYOR | Yeni yıl yeni kazanç: Memurdan emeklilere kimi ne bekliyor?
    Galata Köprüsü’ndeki Filistin eylemi için ulaşım planı ortaya çıktı!
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    CHP’li Mansur Yavaş sözünde durmadı! 34 bürokratı çift maaşa bağladı
    İlan verecekler dikkat! Emlakta yeni dönem! Yetki doğrulaması gerekecek
    Başkan Erdoğan Batman üs bölgesindeki askerlerin yeni yılını kutladı: İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    Müslümanın bayramı mübarek üç aylar başladı!
    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu
    Altyapı denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM’e konuştu: Yetenek değil eğitim sorunu var
    Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
    PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı
    Kim Milyoner Olmak İster’de ünlüler geçidi! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz 1 milyonluk soruyu açtı: İşte programa damga vuran anlar
    Türkiye Maarif Vakfından FETÖ açıklaması: Kırgızistan’daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti