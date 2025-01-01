Fenerbahçe’de Ngoumou iddiası! 2027 yılında kontratı bitiyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Almanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bild'de yer alan haberde Sarı-Lacivertliler'in, Borussia Mönchengladbach'ta oynayan Fransız kanat oyuncusu Nathan Ngoumou'yu gündemine aldığı öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla çıktığı 11 maçta da skor katkısı sağlayamadı. Sağ ve sol kanat dışında forvet arkasında da görev alabilen Ngoumou, geniş alandaki hız kabiliyeti ve dribbling becerisi ile dikkat çekiyor. 3,5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Ngoumou'nun kulübü ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

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